Go Chrome Go… y fue, para derrotar muy fácil a Don Kazako en el Clásico

Por GALOPÓN

El teatro del turf del Barrio Hipódromo este martes de Carnaval, con muy buena concurrencia de público, abrió sus puertas para ofrecer un programa de doce carreras. En sexto turno se disputó el Clásico Jockey Club Argentino (L-1.400 mts.), que tuvo un desenlace desahogado ya que se impuso el favorito Go Chrome Go sobre Don Kazako, en tanto que el tercer lugar del podio fue para Hit Tifon. De esta forma, el hijo de California Chrome se tomó cumplida revancha de su anterior presencia en esta pista, cuando escoltara, de lejos, a Don Empeño en el GP Joaquín V. González (G. I-1.600 mts.) el pasado 19 de noviembre.

El cotejo estaba reservado para todo caballo de 3 años y más edad, a peso por edad; y tan solo faltó a la cita Equal Prince, por lo que fueron cinco los ejemplares que se hicieron presentes a la hora de competir. Las pizarras marcaban cierta paridad entre cuatro de los cinco participantes; de tal forma que al cierre de las apuestas, Go Chrome Go fue ungido favorito y en caso de ganar prometía un sport de $2,05 sobre las chances de Don Kazako ($2,45), de Mr. Aidan ($3,45) y Hit Tifon ($6,20). Trasladado el pleito a la pista, sin margen para las sorpresas Go Chrome Go respondió a la opinión de la mayoría alzándose con un claro triunfo conducido con “manos de seda” por Leandrinho Goncalves. Ayer el pupilo del joven entrenador Nicolás Martín Ferro concretó su quinto éxito en once presentaciones, empleando en esta oportunidad 1min23s 13/100 para los 1.400 metros de recorrido de pista normal.

Ordenada la suelta, Mr. Aidan fue el más rápido en salir, sobre Go Chrome Go, Don Kazako, Hit Tifon y Speed Catcher. Pero, al formalizarse la carrera, el favorito, forzando el tren de marcha, pasó a comandar el lote sacándole rápidamente dos cuerpos de ventaja a Hit Tifon, Mr. Aidan y Don Kazako, que corrían muy juntos en persecución del puntero; en tanto que desconectado cerraba la marcha Speed Catcher que no abandonaría dicha posición en todo el trayecto.

Descontados los primeros 400 metros, el puntero mantenía la supremacía sobre el pelotón que lo perseguía, conformado por Don Kazako, Hit Tifon y Mr. Aidan.

Así completaron la recta de enfrente y, al zambullirse en el codo de la calle 41, el vanguardista mantenía tres cuartos de cuerpo de ventaja sobre Don Kazako, que llevaba cerca de su costado exterior a Hit Tifon, en tanto por los palos Mr. Aidan no perdía el compás. Ya en plena elipse, el puntero con autoridad mantenía a raya a sus rivales.

Al final de la curva, no aflojaba Go Chrome Go, pero tampoco lo hacían Don Kazako, Hit Tifon y Mr. Aidan. Así pisaron la recta y, cuando se esperaba lucha en el frente, el puntero con potentes brazadas intentó la disparada ante un Don Kazako que se iba quedando sin nafta y un Hit Tifon al que tampoco le sobraba combustible, mientras Mr. Aidan por los palos iba languideciendo.

Faltando 150 metros, silbando bajito, se agigantaba la chaquetilla del stud Friends que escapó con autoridad y se fue rumbo al disco que finalmente cruzó airoso cuatro cuerpos delante de Don Kazako, que por tres largos dejó tercero a Hit Tifon.

El vencedor se movió en 24s exactos para los primeros 400 metros; 46s 20/100 para los 800 mts. y 1min 0s 26/100 para los 1.200 mts.