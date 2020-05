Higuaín: “Lautaro tiene capacidades para ser el nueve de la Selección”

Gonzalo Higuaín es, sin lugar a dudas, uno de los mejores delanteros del fútbol europeo. El actual atacante de la Juventus regresó a Italia luego de pasar la cuarentena en la Argentina, por la salud de su madre, y ya se sumó a los entrenamientos de la Vecchia Signora. Por el momento, la Serie A no tiene fecha de reanudación.

En diálogo con TyC Sports, Higuaín se refirió a la actualidad de Lautaro Martínez, uno de los delanteros del momento en el Viejo Continente: “Lautaro está haciendo su carrera en línea ascendiente. Estar en un grandísimo equipo como el Inter es un gran mérito. Ya jugó la Copa América, metió goles. Sin dudas tiene todas las capacidades para ser el nueve de la Selección Argentina. Depende de él”, afirmó.

Al mismo tiempo, el exjugador de River se refirió a la posibilidad que tiene el Toro de pasar al Barcelona: “Es muy jodido tomar una decisión. A mí con 18 años me vino a buscar el Real Madrid y yo no dije no, espero a ser más grande. Es que uno no sabe lo que va a pasar después”, opinó.