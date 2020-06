Jorge Bilardo: "Carlos está muy bien"

Luego de que se confirme la muerte de una mujer de 80 años por coronavirus, en el gerátrico que vive Carlos Bilardo, la alarma se encendió por la salud del "Narigón". Tras que le realicen el correspondiente hisopado y el mismo diera negativo, Jorge Bilardo salió a hablar sobre la salud del ex dt de la Selección Argentina y Estudiantes.

"Carlos está en el sexto piso y esto ocurrió en el segundo, los enfermeros no se mezclan asi que Carlos está muy bien. Les hicieron las pruebas a todos y por suerte está muy bien", señaló en diálogo con La Oral Deportiva. Además agregó que "Carlos hace 80 días que no ve a nadie, más allá de los enfermeros. Está mirando el fútbol alemán y dice que le aburre, él siempre está viendo fútbol".

Por otro lado detalló cómo está actualmente la salud del "Narigón": "Carlos está muy bien, vos vas y te reconoce, come normalmente y todo. No está para dejarlo solo aún pero se ha ido al country unos días y todo. El doctor nos dijo que era mejor que no vaya a la reinauguración de la cancha de Estudiantes".