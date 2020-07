Jorge Messi compró un departamento en Milán y comenzaron las especulaciones

Una transacción inmobiliaria del padre de Leo Messi generó una ola de especulaciones con respecto al futuro del astro argentino y, se dice, hizo saltar la alarma entre los directivos del Barcelona.

Según publicaron diversos medios, el papá de Messi compró un departamento a metros del estadio Giuseppe Meazza y la pregunta del millón es si el futuro de Messi está en el Inter.

Medios europeos aseguran que el pase se haría a mediados de 2021 (fecha en el que se termina el contrato con el Barcelona) y el motivo de su salida estaría vinculado a los cortocircuitos entre la dirigencia y el equipo técnico.

Esta teoría fue confirmada por El Larguero donde se reveló que Messi estaría seriamente pensando en irse.

Además está harto de ser acusado “la mano negra” del Barcelona “Si yo soy un problema, quédense tranquilos que me voy. Puedo fallar un penal, puedo perder la Liga o que no me vaya bien en un partido, pero no quiero que me consideren la mano negra del Barcelona”.

Lo cierto que, a estas horas, su salida del Barcelona es solo un rumor pero tiene en vilo a los hinchas culés.