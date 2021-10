Juan Ignacio Chela fue operado por un aneurisma cerebral

El extenista Juan Ignacio Chela comunicó vía Twitter que fue operado por un aneurisma cerebral y que se encuentra en buen estado de salud, recuperándose satisfactoriamente en su domicilio.

"Hola a todos. Les cuento que el jueves pasado me realizaron una operación programada por aneurisma cerebral no roto. Me colocaron dos stents. Todo salió bien. Ya estoy recuperándome en casa", informó Chela, de 42 años.

El exintegrante del equipo argentino de Copa Davis y ganador de seis torneos ATP agradeció además por la atención recibida en el sanatorio: "Quiero agradecer a Pedro Lylyk (neurocirujano) a todo su equipo y a todo el personal de la clínica Sagrada Familia por su profesionalismo y calidez. Nos vemos pronto".