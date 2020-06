Juventus y Napoli definen el título

Este miércoles se llevará a cabo la gran final de la Copa Italia entre dos de los equipos más grandes del país. Por un lado estará la Juventus, que viene de eliminar en la semifinal al Milan, mientras que por el otro aparece el Napoli, que dejó en camino en la ronda anterior al Inter de Lautaro Martínez.



El encuentro será desde las 16 en el Estadio Olímpico de Roma, y se podrá observar por las pantallas de DirecTV Sports y RAI Italia. Paulo Dybala será titular en la Juventus, mientras que Gonzalo Higuaín no estará en el banco de suplentes al no estar recuperado de su lesión. En caso de igualdad, no habrá tiempo extra y el campeón se conocerá directamente en la tanda de penales.

Además, cada equipo tendrá la posibilidad de realizar cinco cambios, por la nueva regla de la FIFA, debido al largo tiempo de inactividad.