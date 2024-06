La Academia Aspire desembarca en Uno

Desde hoy, el estadio Uno de Estudiantes de La Plata será sede del “Aspire In The World Fellows – The Workshop Tour”, que se desarrollará también el miércoles 5 y el jueves 6 de junio. Este evento internacional, que fue declarado de Interés Municipal e Interés Turístico, reúne a destacados expertos y profesionales del deporte con el objetivo de compartir las últimas tendencias y prácticas para el rendimiento deportivo de elite y promover el desarrollo del fútbol juvenil a nivel mundial. Contará con la participación de expositores de algunos de los clubes y federaciones más importantes del mundo. Más de 1.500 asistentes darán clases teóricas y prácticas, habrá charlas con destacadas figuras del fútbol y otros deportes, y actividades sociales en colaboración con Estudiantes Innova y la Fundación Estudiantes de La Plata.

“Aspire In The World Fellows – The Workshop Tour” tendrá también una serie de charlas que brindarán destacadas estrellas del fútbol argentino, que compartirán sus experiencias y conocimientos con los asistentes.

Inscripción

El evento es gratuito y limitado para 1.000 asistentes. Quienes estén interesados en participar de manera, deberán completar el formulario de inscripción disponible en https://aspire.estudiantesdelaplata.com