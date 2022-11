La amenaza de Canelo Alvarez a Messi: "Que le pida a Dios que no me lo encuentre"

La victoria de Argentina sobre México este sábado dejó repercusiones de todo tipo, incluso la de Canelo Alvarez que se enojó luego de ver que Messi "pateó" la camiseta de México en el vestuario.

Luego del triunfo, se conoció un video de los jugadores de Argentina festejando y en uno de los planos se lo ve al 10 sacandose un botin y corriendo en el movimiento la camiseta mexicana que le habían obsequiado.

Si bien muchos ven que Messi no tuvo ningún tipo de intención en patearla, muchos mexicanos se enojaron y Canelo Alvarez no se quedó atras.

En su cuenta de Twitter, el boxeador escribió "Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ????", y continuó "Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!". Por último, Alvarez sentenció : "Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país(argentina) hablo de messi por su mamada que hizo".

Horas mas tarde, volvió a apuntar por el accionar del astro argentino y posteo: "Desde que está la playera de MEXICO en el suelo es un insulto".