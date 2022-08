“La camiseta de Estudiantes genera una motivación extra”

Tras el valioso empate por Copa Libertadores en Brasil, Estudiantes igualó ante San Lorenzo por la fecha 12 de la Liga Profesional. El León quería volver a sumar de a tres para salir de la parte baja de la tabla. En especial, en miras de seguir peleando por la clasificación al máximo certamen continental del 2023 y continuar pisando fuerte en los puestos de Copa Sudamericana.

Luego del 0 a 0 ante el Ciclón, Luciano Lollo charló con los medios presentes para contar sus sensaciones sobre la actualidad del equipo.

“Estos son partidos que te generan motivación. Enfrentamos a un rival grande. Genera motivación la camiseta que vestimos, hoy tocó con jugadores que no venían haciéndolo habitualmente. Lo importante es sumar”, comenzó declarando el defensor.

Consultado sobre su titularidad y la cinta de capitán, Lollo explicó: “No me sorprendió jugar hoy. A mí siempre me gusta jugar, tener continuidad. Trato de estar al 100%, cuidarme y me siento bien para cuando el técnico me necesite. Me sorprendió la cinta de capitán. Le agradecí a Andújar y a Boselli. Para mí fue un placer llevarla y un orgullo. El empate fue lo más justo, a pesar de algunas llegadas que tuvieron claras”.

En otro tramo de la conferencia, el exjugador de Banfield se refirió a la importancia de una buena rotación de jugadores: “Todos son importantes, tienen que mantenerse preparados. Todos tiramos para el mismo lado, con la fortaleza mental para que nadie se caiga, y pueda rendir en los momentos claves”, dijo.

Por último, el defensor albirrojo habló sobre el torneo local y también la relevancia de la Libertadores. “En el torneo estamos bajos en el nivel individual. Eso hizo que tengamos partidos malos. Somos conscientes y autocríticos. En la Copa no nos pasa, y debemos mantener la mentalidad en ambas competencias”, cerró.