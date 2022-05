La FIFA tiene en la mira a los hoteles de Catar

Un grupo de periodistas se comunicaron con distintos hoteles de Catar haciéndose pasar por parejas gay. Los pedidos de hospedaje no tuvieron respuesta en 13 oportunidades, fueron rechazados en otras 3 y 20 hoteles pidieron que para hospedarse no demuestren afecto públicamente. En la nación africana la homosexualidad y otras disidencias son ilegales.

Aunque las autoridades encargadas de realizar el Mundial de Fútbol 2023 aseguran que podrá ser disfrutado por todos los visitantes del país, recomienda y enfatiza que todos aquellos miembros de la comunidad LGBT+ no hagan demostraciones de afecto en la vía pública, así tampoco lleven símbolos del colectivo.

Por ejemplo, piden a los fans disidentes que no lleven banderas arcoíris, símbolo del movimiento desde hace más de 20 años. “Si el aficionado ondea una bandera arcoíris y yo se la quito, no es porque yo realmente lo quiera, que en verdad se la quiera quitar e insultarlo, sino más bien protegerlo. Porque yo no, pero alguien más cerca podría agredirlo”, dijo uno de los encargados de la seguridad del torneo.

La FIFA seguirá muy de cerca el accionar de los hoteles y organizadores para el mundial, y asegura hacer todo lo necesario para que todos los fans se sientan seguros y pasen un buen momento disfrutando de la competencia.