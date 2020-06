Las bondades del kung-fu y las artes marciales para sobrellevar la cuarentena

Tener una cuarentena en pleno siglo XXI no estaba en los planes de nadie. Muchos deportistas están volviendo de a poco a la actividad, y otros aprovechan las virtudes y cualidades de algunas disciplinas para llevarlas a la práctica en este momento. Esto es lo que ocurre con las artes marciales, el kung-fu, el taekwondo, el karate o tai chi chuan, solo por citar algunos ejemplos.

Por inercia, en la parte amateur o profesional, cualquier persona que practica estas disciplinas debe tener cierto nivel de autocontrol desarrollado, que en este momento puede ser utilizado para controlar la ansiedad del encierro o la incertidumbre.

Así lo explica Diego González, profesor y director de una escuela de la ciudad de La Plata, que el año pasado fue una de las pioneras del encuentro anual de artes marciales que se llevó a cabo en la Plaza Islas Malvinas.

“Las artes marciales tienen inherentes el equilibrio y el autocontrol. Sin equilibrio ni autocontrol es imposible practicar una arte marcial. Los profesores que enseñamos esto, tenemos una capacidad marcial para salir siempre de una situación de riesgo que se pueda presentar en la vida o alguna situación límite. El mensaje en este caso es simple no debemos dejarnos vencer por una circunstancia ajena como el Covid-19. Digo ajena porque no es una contienda que elegimos tener. Es como un oponente que no vemos, pero que se nos puso enfrente y hay que usar todos nuestros conocimientos marciales para aplicarlos en nuestra vida para estar con la guardia alta, cumplir las reglas y dar batalla”, comentó Diego, dueño del emprendimiento que funciona hace más de 20 años en la ciudad, y siete en el mismo local del centro platense.

Según un seguimiento realizado por el diario Hoy, en estos dos meses se incrementaron las prácticas de tai chi chuan o el yoga, que son disciplinas que relajan más el cuerpo y se trabaja en la parte energética y de autocontrol.

“La mayoría de las personas que practica artes marciales en La Plata está a favor de la cuarentena. Es una situación difícil y se nos está complicando, pero entendemos que esta medida nos va a ayudar a todos a la larga”, explicó el profesor González, quien ayer sábado no perdió el tiempo y durante la tarde se dedicó a realizar algunas rutinas virtuales para los alumnos.

“La pandemia ha despertado una consciencia social. Yo tengo alumnos que pueden seguir pagando los aranceles y otros que no. Los que pueden seguir pagando siguen tomando las clases virtuales y los que no pueden pagar también. Algunos hasta pagan lo que pueden pagar”, comentó el hombre experto en kung-fu y referente del grupo que nuclea a las artes marciales registradas en la capital bonaerense.

“Como profesor sigo pagando un alquiler elevado y no dejé de hacerlo en abril y mayo. Nunca me atrasé en el pago del alquiler en siete años, pero la situación es muy complicada. Trato de mantener la parte anímica de los alumnos con charlas y clases virtuales que vamos dando durante la semana. Yo tengo una escuela de taekwondo y desde la primera semana comenzamos a realizar barbijos para regalarles a los alumnos”, explicó.