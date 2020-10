Le realizarán un nuevo hisopado a Maradona

Tras la confirmación del contagio por coronavirus de Nicolás Contín, se confirmó que a Diego Maradona le realizarán un nuevo hisopado por precaución, el próximo lunes. Así lo confirmó su doctor personal, Leopoldo Luque, pese a que estiman que es muy difícil que el "Diez" se haya contagiado. Mañana, el entrenador no estará en el encuentro ante Independiente.

“@Maradona estuvo el miércoles en el encuentro que Gimnasia jugó con San Lorenzo y del que hoy se conoce el caso de Covid positivo del jugador Nicolás Contín. El contacto que Diego tuvo con el delantero fue al aire libre, con barbijo correctamente colocado y nunca estuvo por un período mayor a los 15 minutos en un contacto directo con Contín. Con esta descripción Diego no es considerado caso sospechoso, por no presentar ningún síntoma y por no ser considerado contacto estrecho, según la definición del Ministerio de Salud de la Nación. De igual forma para la tranquilidad de Diego y su familia, el lunes realizaremos el hisopado”, fueron las palabras del médico, que han sido publicadas por el jefe de prensa de Maradona, Sebastián Sanchi.

Cabe destacar que mientras se jugaba el complemento del encuentro de suplentes, ante San Lorenzo, Nicolás Contín se acercó a Diego Maradona para saludarlo. El saludo, se produjo ni bien el delantero marcó el tanto del triunfo ante el "Cuervo", en el primer amistoso de Gimnasia.