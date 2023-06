Leo rompió otro récord

No hubo casi tiempo de acomodarse y Lionel Messi quebró el cero en el tanteador del amistoso que disputaron Argentina y Australia con un verdadero golazo. El astro recibió la pelota donde más le gusta, en los alrededores del área grande, tras una buena recuperación ofensiva y cesión de Enzo Fernández. El capitán amagó, se sacó un hombre de encima y burló otras dos marcas con una rosca deliciosa que se clavó en el ángulo de la valla del arquero Mat Ryan.

Con este tanto, la Pulga llegó a los 103 goles con la camiseta celeste y blanca en 174 compromisos. Además, repartió 54 asistencias a lo largo de toda su trayectoria con el conjunto nacional. El rosarino batió un récord propio: hizo el tanto más rápido de toda su carrera (festejó 807 en total). Con el que anotó al 1’19’’ ante los australianos, superó al de Barcelona contra Chelsea en 2018 (2’06’’) y el que le convirtió a Nigeria en el Mundial 2014 (2’46’’) según los datos del estadista Silvio Maverino. Atrás quedaron los que les hizo al minuto 6 en un amistoso ante Suiza (2006) y por Eliminatorias Sudamericanas a Uruguay (2008), al igual que el del minuto 7 en el amistoso contra Estonia (2022).

Por otro lado, Lionel habló tras el encuentro sobre sus declaraciones con la TV China: “Lo que dije del Mundial es algo normal. Por edad y por el tiempo es difícil que se dé. Disfruto el momento, el día a día, el estar acá, ahora vienen partidos de Eliminatorias, después la Copa América. Es ir muy lejos pensar en el Mundial. Hay que ­disfrutar de lo conseguido y de cada momento que nos toque vivir”, aseguró sobre su presencia en 2026.

“Busco disfrutar del día a día, que el último año me costó bastante, no estaba como me hubiese gustado. Y pensar en lo que se viene. Empieza un ciclo nuevo, se vienen partidos de Eliminatorias dentro de poquito, no nos podemos quedar en lo que conseguimos, hay que pensar en lo que viene y disfrutar cuando nos toca reencontrarnos”.