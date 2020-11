Leopoldo Luque: "Maradona está muy bien"

La salud de Diego Maradona tiene en vilo al país y al mundo, luego de haber sido operado por un hematoma subdural en su cabeza. Internado en la Clínica Olivos, el actual DT de Gimnasia seguirá internado por los próximos días, ya que presenta un cuadro de abstinencia y se encuentra con medicación, para controlar dicha situación.

Pese a que no hubo habitual parte médico, el médico personal de Maradona, Leopoldo Luque, brindó breves declaraciones mientras salía del centro médico en su moto. "Me sorprende la recuperación de Diego. Cada día está mejor y la idea es que mañana no se vaya de alta. Esta muy bien y lucido. Esta muy bien en serio", señaló.