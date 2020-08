Lewandowski: "Debieran darme el Balón de Oro"

El delantero polaco de Bayern Múnich Robert Lewandowski, goleador y campeón de la Liga de Campeones de Europa, afirmó este sábado que debería ganar el Balón de Oro, premio suspendido este año por la pandemia de coronavirus.

"Con el Bayern Múnich, ganamos todas las competiciones que se podían ganar. Fui el máximo goleador en cada una de ellas. Creo que, si un jugador ha logrado tanto, debería recibir el Balón de Oro. Entiendo que la presión sobre algunos jugadores de otros equipos pueda ser mayor. Pero, ¿no es cierto que cada jugador, que haya logrado lo que he logrado yo, ganaría en Balón de Oro?", apuntó el atacante en declaraciones al sitio web polaco Onet.

"No pensé en eso en absoluto. Era consciente de mis prioridades, mi enfoque estaba en la Champions League, no en posibles premios individuales. La decisión de cancelar la gala se tomó a mediados de año y la final del Balón de Oro se iba a celebrar en diciembre. Este plazo es demasiado lejano para ocupar mi mente", reconoció.

Lewandoski hizo 15 tantos en la competición europea y otros 40 entre la Liga de Alemania y la Copa de Alemania.

"He dicho en varias ocasiones que éste no va a ser mi último contrato. 2023 (fecha de fin de su contrato) es una fecha bastante lejana aún. Quiero seguir jugando al máximo nivel por muchos años más y no tengo ningún miedo en cuanto a mi físico o mi salud. Estoy en el mejor club de Europa y solo espero que nada cambie al respecto", completó.