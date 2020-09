Libertad emitió un comunicado y disparó contra la Conmebol

Enorme preocupación, enojo y polémica en Paraguay por la participación de los jugadores de Boca que dieron positivo de coronavirus. El club denuncia que hay un trato diferencial que pone en riesgo la salud.

“Acá está claro, hay que aplicar el reglamento de Conmebol y listo, el que da positivo al test no puede jugar. Le tengo encerrado a un paraguayo que no puede abrir su negocio, pero vienen extranjeros con test positivo y pueden jugar un partido. Estamos todos locos", dijo Ruben Di Tore, el presidente de Libertad.

Sin embargo, las autoridades de la Conmebol no tienen problemas y le dieron el visto bueno al club xeneize para juegue el partido. Es que aparentemente, los contagiados de Covid-19 son asintomáticos y no serían “contagiantes” aunque, sobre este último punto, todavía no hay consenso.

En el protocolo de la Conmebol dice que los jugadores que den positivo en un primer testeo, y luego de 14 días den positivo nuevamente pero no tengan síntomas, serán considerados no contagiantes y podrán jugar.

Pero según las autoridades sanitarias del país vecino, no permitirán el acceso al país de aquellos que hayan dado positivo en el testeo. Aun así, en declaraciones radiales, Guillermo Sequeira, director de vigilancia sanitaria del Ministerio de Salud afirmó: “Desde el Ministerio de Salud no emitimos ningún comunicado de un permiso de viaje a los jugadores de Boca que dieron positivo, pero el período de contagio ya pasó", lo que llevó más confusión.

En total, Boca tuvo 18 jugadores asintomáticos que dieron positivo pero dados de alta entre los cuales hay titulares.

A pocos días que se reanude la competición ¿Cómo se resolverá el conflicto?

Palabra autorizada:

Según la OMS hay estudios que indican que los asintomáticos podrían contagiar.