Del pique a la raya, Ruso Real dejó un reguero de “Tinta Roja”

En una tarde casi otoñal abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo con 12 cotejos en cartelera. En el Premio Rosas del Rosedal (2.000 mts.) se impuso nuestro candidato Ruso Real no dejando dudas en su desplazamiento ya que ni bien se abrieron los partidores tomó el comando del lote y con la acertada conducción del jockey aprendiz “Andresito” Torres Maldonado se vino hasta el disco para derrotar por un largo a El Loco Risk, mientras que a diez cuerpos completaba el podio, Pepenero. De esta manera el defensor de las sedas “Tinta Roja” logró el segundo éxito de su breve campaña y encamina sus pasos hacia lo venidero, un ejemplar que el año pasado animó todo el proceso jerárquico de los “máximos”.

Reservado para todo caballo de 3 años ganador de una o dos carreras, ocupó el séptimo turno de la programación con la presencia de tan solo siete ejemplares, ya que Sweet Icy, Royal Scot, El Taiger y Apasionado Len no fueron de la partida y el cierre de las apuestas mostró el contundente favoritismo de Zhuk con un sport de $1.15 superando con amplitud lo reunido por Ruso Real ($7.60) y entre ambos se “comieron” la pizarra. Trasladado el pleito a la pista, Ruso Real nos dio la razón superando por un cuerpo a El Loco Riski, mientras que Pepenero y Zhuk quedaron “allá, lejos”.

Abierto los partidores, los competidores salieron en un pie de igual y al formalizarse la carrera, Ruso Real tomó decididamente el comando con leve ventaja sobre El Loco Risk y Zhuk, quedando luego So Long Away y el resto. De esa forma ingresaron al codo del Colegio Nacional con el puntero dos largos por delante de El Loco Risk y Pepenero, quedando enseguida el gran favorito. Ya en el opuesto, Zhuk se le fue a las barbas a Ruso Real colocándose a medio largo, de tal forma que por la mitad del recorrido, el vanguardista frenaba por poco los embates de Zhuk, en tanto un cuerpo por detrás se juntaban Pepenero y El Loco Risk.

De esa forma completaron el recorrido del opuesto y al zambullirse en el codo de la calle 41, Ruso Real corría con escasa luz sobre Zhuk que no le aflojaba “ni un tranco de pollo”. Promediando la elipse tolosana, se mantenía la lucha por la delantera, con El Loco Risk que amagaba terciar en la lucha. Así, al entrar al derecho lo hizo mejor Ruso Real que escapó del asedio del favorito, en tanto por afuera crecía la figura de El Loco Risk pero su avance solamente le alcanzó para escoltar a Ruso Real que siguió viaje triunfal hasta el disco.

El ganador vino en 26s.03/100; en 49s.88/100; en 1m.13s.92/100 y en 1m.39s.43/100 hasta completar un tiempo de 2m.04s.98/100 para los 2.000 metros de pista normal.

Un fallo polémico

Ni bien soltaron la 6ta carrera con Tal Me Edition con pequeña ventaja sobre Piñazo mientras que por afuera avanzaba Andrín que, en su afán por tomar la punta, zesgó su línea obligando a levantar al conducido por el jockey Daniel Arias. Luego de cruzar el disco, el

nombrado realizó el correspondiente reclamo, que no fue tenido en cuenta por la Comisión de Carreras. Las dudas quedan porque al público no se le mostró ningún documento fílmico “extra”, solamente el de la carrera. ¿O es que no había ninguna cámara que tomara la acción de frente?