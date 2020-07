Libertadores: programaron un superjueves en septiembre para los argentinos

Finalmente ayer la Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer el cronograma de partidos para la reanudación de la Copa Libertadores de América, que sin lugar a dudas incidirá de forma indirecta en el regreso del fútbol en la Argentina.

Tal cual se venía informando, el certamen se reanudará el martes 15 de septiembre, y durante la semana del 14 al 18 jugarán cinco equipos argentinos que defienden el honor deportivo del país en el certamen continental.

Un poco por pedido de la AFA y otro poco por azar, todos los equipos del país fueron programados para jugar el jueves 17 de ese mes los encuentros correspondientes a diferentes zonas o grupos de la Copa.

Ese día, Racing recibirá a Nacional de Uruguay desde las 17, en el estadio Juan Perón sin público en la cancha, mientras que a las 19 River visitará a San Pablo en un partido que podría contar con un número de espectadores determinado.

También a la misma hora Defensa y Justicia recibirá al Delfín, y al no haber hinchas en las canchas no habrá necesidad de organizar y pagar un fuerte operativo en Florencio Varela, más allá que este partido arranará justo cuando termina el de Avellaneda entre la Academia y los uruguayos.

A las 20 Libertad va a recibir a Boca en Paraguay, y desde las 22, también en territorio paraguayo, Tigre visitará al conjunto de Guaraní.

VUELTA DE LA COPA

MARTES 15/9

Colo Colo vs Peñarol

J. Wilsterman vs A. Paranaense

Binacional (Per) vs Liga de Quito (Ecu)

MIÉRCOLES 16/9

Santos vs Olimpia

E. Mérida vs Alianza Lima

Independiente (M) vs Caracas

Inter vs América de Cali

JUEVES 17/9

Racing vs Nacional (U)

Def. y Justicia vs Delfín

San Pablo vs River

Libertad vs Boca

Guaraní vs Tigre

Barcelona (E) vs Junior

Indepte. Del Valle vs Flamengo