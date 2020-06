Lionel Messi irá en busca de un nuevo récord personal en la reanudación de La Liga

Lionel Messi comienza a ultimar detalles para lo que será el reinicio de la Liga de España. En la vuelta de la actividad oficial, Barcelona visitará al Mallorca el próximo sábado desde las 17 de la Argentina, en busca de continuar en la cima del campeonato.

El argentino se entrenó diferenciado en la última semana y no pudo realizar la práctica de fútbol formal junto al resto de sus compañeros. El conjunto culé indicó en un comunicado que la Pulga posee una leve contractura y que iba a seguir siendo estudiado en los próximos días. Pero en el entrenamiento de este lunes, el atacante pudo hacer los mismos ejercicios que el resto del plantel, por lo que todo parece indicar que estará desde el arranque en el duelo ante el Mallorca fuera de casa.

Justamente, Quique Setién, entrenador del Blaugrana, se refirió al estado del argentino: “Messi no es el único que no ha entrenado y ha tenido algunas molestias. Es una contractura sin mayor importancia, lo hemos controlado mucho, está perfectamente y no tendrá ningún problema. Tanto con Messi como con el resto, iremos viendo como avanza la competición.

Hay muchos partidos y no tenemos una plantilla muy larga, aunque es mejor tenerlo siempre en el campo”, comentó.

Sin lugar a dudas que la Pulga es el gran jugador de la última época en el fútbol español, al dominar todos los récords y superar los hechos por las grandes figuras que pasaron por una de las mejores ligas europeas.

En la reanudación del torneo más importante del país, Messi irá en busca de conseguir un nuevo récord en su carrera. El trofeo Pichichi se otorga en España al máximo goleador de la Liga en la temporada. En caso de obtenerlo este año, el argentino logrará su séptimo y superará a Telmo Zarra, que posee seis, además de igualar a Hugo Sánchez en lograrlo en cuatro oportunidades consecutivas.

Actualmente, Lionel es el líder de la tabla de goleadores del certamen, con 19 goles en 22 encuentros. Por detrás de él figura Karim Benzema, del Real Madrid, que posee 14 anotaciones. En el tercer escalón aparece Luis Suárez, su compañero en el Barcelona, que se perdió una gran cantidad de partidos por lesión; Lucas Pérez del Alavés; Gerard Moreno del Villareal, y Roger Martí del Levante, todos con 11 goles.

El máximo goleador de la historia del Barcelona pudo quedarse con el Pichichi en seis ocasiones: 2010, 2012, 2013, 2017, 2018 y 2019. Por lo tanto, en caso de conseguir el de esta temporada, logrará su cuarto en forma consecutiva e igualará al mexicano Sánchez, que lo obtuvo desde 1985 hasta 1988. Luego de la pandemia del coronavirus, La Liga se reanudará el próximo jueves con el clásico entre el Sevilla y el Betis.

Luego del encuentro ante el Mallorca, el conjunto culé deberá afrontar un partido cada tres días, para que la temporada finalice lo antes posible, tras la pandemia. El martes 16 recibirá al Leganés a partir de las 17 de la Argentina, mientras que el viernes 19 visitará al Sevilla en el mismo horario, en un partido complicado para tratar de mantener la punta del torneo. Luego, el martes 23 también jugará fuera de casa y a las 17, pero esta vez contra el Athletic Bilbao.

En la presente temporada, el Barcelona es el líder del torneo con 58 unidades, producto de 18 triunfos, cuatro empates y cinco derrotas. Por detrás aparece el Real Madrid, con solo dos puntos menos, ya que obtuvo 16 victorias, ocho igualdades y tres caídas. En la tercera posición se ubica el Sevilla con 47 puntos, mientras que un escalón por debajo figuran la Real Sociedad y el Getafe, ambos con 46. Más atrás aparece el Atlético de Madrid, con 45 unidades.

Para los encuentros que el Blaugrana juegue de local, la institución invitó a los hinchas a redecorar el vestuario. Los mismos deberán escoger un diseño, pintarlo y el ganador se decidirá tras un sorteo.