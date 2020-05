Lo que dijo Marcos Rojo ante el interés de Boca

El defensor platense Marcos Rojo está a préstamo en Estudiantes de La Plata, y el vinculo con el pincha vence 30 de junio, cuando el jugador deberá volver a Manchester United, club dueño de su pase y que lo tasó en 15 millones de dólares.

En los últimos días, surgió el rumor del interés Boca por Rojo, para reemplazar a Junio Alonso quien se va del Xeneize. Ante las especulaciones sobre el futuro del defensor, el técnico de Estudiantes, Leandro Desabato se comunicó con el central y contó parte del dialogo que mantuvieron. "Llamé a Marcos Rojo y me dijo que su intención es quedarse en Estudiantes, él quiere permanecer acá. También me comentó que es clave ver que dice el Manchester United", reveló el director técnico Pincha.

“Hay que ver qué pasa con él. Su deseo es quedarse, pero no depende todo de él”, comentó el DT. Y, en ese sentido, agregó: “Él me dijo que se quiere quedar, pero después empiezan las negociaciones y uno no sabe si es fácil o no. En eso yo no me meto”.

Además, también resta por saber que sucederá con Mateo Retegui, a quien también se le vence el préstamo y debe volver al club de la rivera. Con respecto a los posibles cambios en su plantel Desabato afirmó: "A mí me gustaría que se queden todos, pero no se si los jugadores hicieron un acuerdo económico, si les conviene. Yo voy a entender a todos. Lo único que quiero es que los que se queden estén con la cabeza en Estudiantes”.