Los jugadores de Gimnasia hablaron tras el escándalo

Anoche el caos fue total y dará que hablar para rato. Lo que pasó en el Bosque en el partido que jugaba Gimnasia y Boca no tiene antecedentes. Un hecho repudiable por todo el mundo del fútbol. Un rato más tarde, algunos protagonistas dialogaron con la prensa y comentaron sus sensaciones al respecto.

En este sentido, el futbolista Leonardo Morales comentó: “La gente la pasó mal, hay chicos desa­parecidos. No se puede jugar maña­na, es imposible. Va a ser una no­che larga, no sabemos a qué hora vamos a llegar a nuestras casas”. Dicho esto, el defensor oriundo de Entre Ríos explicó cómo lo vivió su familia y lamentó: “Mi nene de dos años no podía respirar. Fui co­rriendo a la platea para sacar a la familia del caos. Nos informaron cosas terribles, esto tendría que haber sido una fiesta en el marco de un partido de fútbol”.

Además, otro que tomó la palabra fue Nicolás Colazo, que en conversación con los medios de comunicación sostuvo: “Lo que pasó hoy fue horrible, algo terrible. Una noche que tenía que ser una fiesta y termina así. Me genera bronca y tristeza todo esto”. Y siguiendo en este orden de situaciones, el exjugador de Boca, Tigre, entre otros, sentenció: “Hay que replantearse muchas cosas como sociedad. Se me empezó a secar la boca hasta que vi lo que sucedía en los bancos, nos fuimos al vestuario porque no aguantábamos más”.

El árbitro Mastrángelo dio su visión del escándalo

En tanto, el árbitro del encuentro, Hernán Mastrángelo, confesó: “Lo que vivimos genera mucha tristeza. La verdad que es una situación que nunca viví en mi carrera y es importante expresar que en un evento deportivo esto no tendría que suceder”. Así las cosas, el juez continuó con sus declaraciones y dijo: “La realidad es que nos enteramos por los gritos en el banco de los suplentes, porque mi compañero me empezó a decir por el auricular que el aire se hacía totalmente intolerable. También afectó a los ojos y la garganta”.

Finalmente, sobre la presencia de los hinchas en zona de vestuario, el juez sentenció: “Teníamos hinchas que nos golpeaban la puerta del vestuario para que les diéramos agua, desde nuestro alcance hicimos todo lo que pudimos y todo lo que teníamos a disposición. Había gente con nenes chiquitos, con bebés. Me genera tristeza que un evento deportivo como el de hoy termine así”.