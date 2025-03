El papá de Colapinto presionó a Alpine por un asiento

Franco Colapinto es desde hace unos meses piloto de reserva de Alpine, y su padre, Aníbal, explicó la situación de su hijo en la escudería francesa y las razones por las que aún no logró conseguir nuevamente un asiento en la Fórmula 1. Además, se refirió a la llegada de donaciones en Bahía Blanca, ciudad de la cual es oriundo, tras el fuerte temporal del 7 de marzo.

“Franco está tranquilo, trabajando y haciendo lo que le pide el equipo”, contó Aníbal en diálogo con TN. En este sentido, Aníbal remarcó: “Es simple, estaban todos los contratos firmados, menos el de Sauber, que ficharon a Bortoleto”.

Días atrás, el papá del piloto de Alpine había expresado en una entrevista que incluso los propios dueños de la Fórmula 1 se sorprendían de que su hijo no tuviera un asiento en la categoría: “Este chico vino a cambiar la Fórmula 1, me decía un periodista la otra vez, y hasta los propios dueños de la Fórmula 1 dicen que no puede ser que no esté”, dijo en ese reportaje, lo que generó una gran repercusión en el ambiente del automovilismo.