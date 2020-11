Los mensajes de las figuras del tenis en honor a Diego

Varias de las principales personalidades del tenis argentino y mundial también expresaron su pesar por el fallecimiento de Diego Maradona, con emotivos mensajes publicados en sus redes sociales.

El tandilense Juan Martín del Potro posteó: "Es de esos días que no queremos que lleguen nunca. El mundo entero está triste. Hoy volvés al Cielo, el lugar donde pertenecés. Para mí nunca vas a morir, amigo. Siempre estarás en mi corazón. Un abrazo a tu familia. Descansá en Paz".

Por su parte, la histórica Gabriela Sabatini escribió: "No existen palabras para describir este momento, tristeza absoluta. Para mi serás eterno. Te adoro para siempre amigo. Descansa en paz".

Desde Mónaco, el legendario Guillermo Vilas sintetizó su dolor con una foto en blanco y negro, junto a un emoji de lágrimas, mientras que Guillermo Coria publicó un video junto a la frase "Gracias Diego".

La rosarina Nadia Podoroska también se mostró muy emocionada: "No tuve la suerte de conocerte, tampoco tengo una foto con vos. Pero, al igual que millones de personas en el mundo, hoy siento un dolor inmenso. Me quedo con esta imagen. Solo contra el mundo, como tantas veces! Gracias, Diego".

"Que decirte 10. Me llamo diego por vos... lagrimeo cada 5 minutos. Sos lo más grande que dio el deporte. El superhéroe que jamás pensamos que se iba a ir y te fuiste... descansa en paz. Te vamos a extrañar mucho", manifestó Peque Schwartzman.

El serbio Novak Djokovic también posteó una hermosa imagen junto al Diez, con el mensaje: "Rest in paradise legend" (descansa en paz, leyenda).

En tanto, el español Rafael Nadal publicó un video donde se lo ve saludando a Diego, junto a la frase: "We will never forget you!" (¡Nunca te olvidaremos!).

El ex tenista Pico Mónaco tampoco dejó de expresar su dolor: "Descansa en paz Diego, acá nos hiciste felices a todos", al igual que David Nalbandian, quien a través de un emotivo video recordó al Diez con las siguientes palabras: "El inolvidable día en el que Diego me acompañó en Sierras Chicas".

El alemán Boris Becker es otra de las figuras que se sumaron al homenaje: "We lost a true sports icon and my condolences are with his family and I firmly believe Diego is now safe in heaven in the hands of God!" (Perdimos a un verdadero ícono del deporte, mis condolencias hacia su familia. Creo firmemente que ahora Diego está a salvo en el cielo, en las manos de Dios).