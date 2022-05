Los ojos del Lobo puestos en el éxito cosechado por Gorosito

En Gimnasia poco a poco va quedando atrás la bronca acumulada por lo cerca que estuvo la clasificación a cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. En el tintero queda una formidable campaña lograda por Néstor Gorosito al mando del equipo.

El Lobo ya se olvidó de mirar la tabla de los promedios, ahora se enfoca en las de arriba tras un torneo en el que cosechó siete victorias, tres empates y cuatro derrotas. Le devolvió eficacia goleadora al equipo, Gimnasia marcó 24 goles con Cristian Tarragona como principal goleador marcando 8 tantos en 14 partidos. El único déficit fueron los 20 goles en contra, que en la etapa final de la competencia logró subsanar recibiendo apenas 2 tantos en las últimas 4 presentaciones.

El balance en general de Gorosito termina siendo sumamente exitoso, ya que hasta el momento dirigió 27 partidos como entrenador Tripero. Consiguió 14 victorias, 8 empates y 7 derrotas. Logrando una efectividad del 57% de los puntos en disputa, no perdió clásicos y logró que Gimnasia le volviera a marcar al clásico rival, incluso teniéndolo contra las cuerdas en el último derbi que el Lobo empató sobre la hora.

Sin lugar a dudas le dio una identidad futbolística al equipo, acertó como pocos en el mercado de pases, anotándose un pleno con las llegadas de Tarragona y Ramón Sosa, pero también acertando con las incorporaciones de Piris y Cardozo. Jugadores que terminaron siendo importantes en el equipo albiazul.

En el Lobo confían en que se queda

“Es normal que se mencione mi nombre, porque en San Lorenzo cada vez que no hay entrenador se me menciona por mi vínculo con el club; ahora, desde allí no me ha ­llamado nadie”, aseguró Néstor Gorosito en su última conferencia de prensa.

Que se lo mencione como potencial candidato a dirigir al Ciclón es el principal terror del hincha Tripero, pero vale destacar que, sumado a las declaraciones del DT, fuentes dirigenciales confirmaron a diario Hoy que no han existido contactos y que Pipo está “metido de lleno en el Lobo”. Esto, sumado a la reunión que directivos azulgranas tuvieron con Juan Ramón Carrasco, podría valerse como un guiño para el Triperío.

Tan es así que, confirmado el asueto para el plantel, el entrenador dejó en claro que quiere un lateral derecho y un central que lleguen a Gimnasia para ser titulares.

Lo concreto es que en Gimnasia se descansa, una merecida semana de vacaciones se ganó el plantel tripero. Pero en exactamente una semana esta llegará al final y tanto Gorosito como los futbolistas albiazules se deberán enfocar de lleno en la pretemporada y el partido por los 32vos de final de la Copa Argentina.

AFA dijo “aquí no ha pasado nada” y el Lobo se quedó sin cuartos

Ayer en horas del mediodía la novela entre Gimnasia, Argentinos y la AFA llegó a su punto final. La entidad madre del fútbol argentino desestimó el reclamo del Lobo por la inclusión indebida de Kevin Mac Allister en la victoria del Bicho frente a Unión y fueron los de La Paternal quienes ­confirmaron su clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga.

Néstor Pitana declaró en Viamonte y su testimonio era crucial. Si el árbitro reconocía haberse equivocado al notificar y que Mac Allister había sido amonestado, como el día anterior le reconoció a directivos del Lobo, entonces los puntos serían para Unión y en este caso el Lobo clasificaba a cuartos.

Pero el árbitro negó recordar a quién había amonestado, y se basó en las planillas oficiales. En la misma figuraba la amarilla para Ávalos y, en consecuencia, “siga, siga”, todo quedó igual.

Por lo tanto, si bien el reclamo de Gimnasia y Unión de Santa Fe fue válido, la falta de tiempo y los argumentos de Argentinos Juniors de que el club era más víctima que victimario fueron suficientes

para que AFA y Liga Profesional, presidida por Malaspina, presidente del club de La Paternal, decidieran dejar todo como estaba. De este modo, el Lobo quedó quinto en la Zona 1 y de vacaciones por una semana.

El plantel quedó licenciado

Dado a conocer el fallo final de AFA y Liga Profesional, la Comisión Directiva del club se comunicó con el cuerpo técnico y estos con el plantel profesional, confirmando el receso para Gimnasia luego de su buena participación en la Copa de la Liga Profesional.

Los jugadores del Lobo iniciarán unas breves vacaciones, que empezaron ayer y finalizarán el próximo, cuando estarán citados en el predio de Estancia Chica para retomar actividades. A fines de mayo estará pactado el partido por los 32vos de final de la Copa Argentina ante Liniers, el que pasará a ser el gran objetivo del semestre para el Tripero.

Cabe destacar que la Liga Profesional dará inicio pocas semanas después, ya que en noviembre deberá culminar todo lo previo a lo que será el Mundial de Catar 2022.