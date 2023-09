Los Pumas y el esperanzador mensaje de Moroni: “Los invito a subirse”

Como en todo equipo, hay una mezcla de grandes y recién llegados, mezcla de experiencia y energía que se necesita para ir por los objetivos trazados. Los Pumas no son la excepción, ya que cuenta con jugadores que no dudan en levantar la mano para marcar el camino ante las adversidades. Uno de ellos es Matías Moroni.

El back polifuncional surgido en el club CUBA, de 32 años y 74 test en la Selección, siempre está en los momentos difícil, dentro y fuera de la cancha. En su momento, salió a defender a su capitán, Pablo Matera, cuando desde la UAR le sacaron la cinta por el tuitgate, y ahora también se expresó luego de la dolorosa y sorpresiva caída ante Inglaterra en el debut argentino del Mundial.

Tute eligió una foto del equipo en ronda durante el partido en Marsella para acompañarla con este mensaje: “No fue el arranque que preparamos, ni soñamos. Fueron días duros pero necesarios. Pónganle el nombre que quieran pero los invito a subirse”. El centro/wing del Newcastle inglés lo escribió en Instagram, red social en la que suele estar bastante activo.

Ayer, antes del entrenamiento en Le Baule-Escoublac, Tute fue uno de los elegidos para hablar con la prensa. Tras el día de descanso en el que los jugadores compartieron almuerzo y la tarde libre con sus familias, habló de lo que pasó y lo que viene, que será el duelo frente a Samoa el viernes 22 en St. Etienne.

“Mentalmente creo que no estuvimos en el partido. No fue el partido que habíamos preparado ni habíamos soñado. No fuimos lo que somos ni lo que queremos ser. Hay que dar vuelta la página, se viene un partido durísimo contra Samoa”, dijo.

En paralelo con Felipe Contepomi, otro de los que participó de la rueda de prensa, agregó respecto de si el grupo analizó qué le pasó ante los ingleses: “Todavía no nos juntamos. Obviamente cada uno tiene sus cosas individuales para ver y también hubo muchas charlas entre nosotros de qué fue lo que pasó, qué fue lo que sentimos”.

Finalmente, y pese a la derrota, Moroni bancó el proceso y en este sentido, concluyó: “Estoy convencido de la forma en la que trabajamos y de cómo está el equipo”.