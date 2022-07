Luis Suárez confirmó su regreso a Nacional de Montevideo y revolucionó el fútbol sudamericano

Dicen que uno siempre vuelve al primer amor. Luis Suárez eligió finalmente regresar a Nacional de Montevideo, el club donde comenzó su carrera en 2005. Llegó el fin de la novela. Luego de casi un mes de especulación, con River, Ajax, Aston Villa, Borussia Dortmund y la MLS como alternativas, el delantero de 35 regresa a su hogar futbolístico.

El “Pistolero” hizo el anuncio de la firma de un precontrato con un video en las redes sociales, en el que también agradeció el apoyo de los hinchas del Bolso, que armaron una campaña multitudinaria. “Quería agradecerles todo el cariño que hemos recibido tanto yo como mi familia estos últimos días, ha sido impresionante. Fueron muy emocionantes todos los videos que nos han llegado, eso hizo que nos tocara mucho el corazón”, manifestó.

“Espero poder verlos disfrutar de esta nueva etapa y verlos en los próximos días”, cerró el comunicado Suárez, que firmaría con el máximo campeón uruguayo hasta el Mundial de Catar, y será compañero del argentino Emmanuel “Puma” Gigliotti, de pasado en Boca e Independiente.

El ex Barcelona y Liverpool viene de disputar dos temporadas en Atlético de Madrid, marcando 34 goles en 83 partidos y consiguiendo un histórico título de Liga en la primera de ellas. No obstante, su tiempo de juego bajó considerablemente en el último curso, lo que llevó al club a no ofrecerle un nuevo contrato, facilitando su regreso a Sudamérica.

Por su parte, Nacional marcha puntero del Torneo Intermedio uruguayo, sumando 19 puntos en siete partidos, y el próximo martes enfrentará a Atlético Goianiense en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.