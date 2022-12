Luka Modric: "El árbitro es uno de los peores que conozco"

Luka Modric se mostró molesto por el arbitraje del partido entre Croacia y Argentina a manos del italiano Daniele Orsato y realizó fuertes declaraciones.

La figura croata afirmó: "No me gusta hablar nunca de los arbitros pero hoy es imposible porque es uno de los peores que conozco, no sólo por el partido de hoy, a mi me ha dirigido muchas veces y no tengo buena memoria de él, es un desastre". En este sentido, también declaró que no le pareció penal y que hasta ese momento estaban bien.

Sin embargo, el ganador del Balón de Oro en 2018, también reconoció a Argentina : "A pesar de esto hay que dar enhorabuena a Argentina, no quiero quitar ningún mérito a ellos, merecen estar en la final".

Por otro lado, ante la pregunta de que le parecieron los aplausos de los hinchas argentinos cuando se retiraba de la cancha explicó : "No escuchaba porque estaba un poco triste y hundido, pero si ha pasado esto lo agradezco".

A su vez, también habló de Messi y dijo que se saludaron, que le deseó suerte para la final y que el capitán argentino " está siendo un torneo increible y esta mostrando su calidad y su grandeza".

Finalmente, dialogó sobre el partido que Croacia deberá jugar el sábado frente al perdedor de la otra semifinal entre Francia y Marruecos. "Hay que recuperarse y nos espera el partido del tercer puesto para intentar ganarlo" sostuvo el mediocampista.