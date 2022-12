Messi: "Lo hicimos, vamos a jugar una final más"

Messi, capitán de la Selección habló para los argentinos despues del partido.

Como siempre, el astro se mostró agradecido del calor de los hinchas: "Ver esta gente, la familia, durante todo el mundial fue algo increíble lo que vivimos. Vamos a jugar el último partido que era lo que queríamos".

Con respecto a si este es su mejor mundial, Messi no supo responder, "la verdad que como dije al principio, hace tiempo que estoy disfrutando muchísimo de esto".

A pesar de un primer partido perdido, aseguró que "estábamos confiados que este grupo lo iba a sacar adelante. Lo hicimos, vamos a jugar una final más".

Messi terminó un partido muy cansado, sin saber de donde sacó las energías para el último gol. "Acá lo hacemos por la camiseta, por la gente, por la gloria. "Nunca fue diferente, cada jugador que pasó por esta camiseta siempre fue así".

En conferencia

Messi fue cuestionado nuevamente sobre como se siente con respecto al mundial, pero él no quiso definir nada: "Que se yo, la verdad estoy disfrutando muchísimo de esto, me siento bien, me siento fuerte para afrontar cada partido". "Jugar el alargue contra Países Bajos no fue fácil y el grupo quedó muy cansado", consignó. Pero para esta nueva final "nos preparamos muy bien porque ellos (Croacia) en el centro tienen muy buenos jugadores e íbamos a tener que correr".

"Este grupo es un muy inteligente, sabe sufrir, tener la pelota, presionar", se expresó acerca del gran seleccionado que supo formar Scaloni. "Tiene un cuerpo técnico que no deja nada al azar. Eso es una gran ayuda cuando estamos adentro de la cancha. En cada momento sabemos como va a ser el partido", el capitán se mostró agradecido a todo el grupo, no sólo a los jugadores.

"Creo que el primer partido fue un golpe muy duro para nosotros", dijo por el invicto que traía la selección. "Fue una prueba durísima". En cuanto a cada partdio, aseguró que "fueron todas finales, fue un desgaste mental muy grande, eramos cocientes de que si no ganábamos se nos complicaba"

"Perdimos por detalles el primer partido, eso nos ayudó a crecer aún más en el campeonato y en nosotros", cerró el astro que no dejó de mejorar en esta competencia.