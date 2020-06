"Luli" Aued: "A Gimnasia volvería con un proyecto serio, quiero hacer una revolución"

El ex jugador del Lobo y Racing habló y dejó en claro los planes que tiene para su futuro. Sin dudas que Gimnasia está en su cabeza pero no puede asegurar cuando será. El volante se encuentra jugando en la Universidad Católica bajo la dirección técnica de Ariel Holan.

"No me gustaría volver a Gimnasia a retirarme, sino a aportar. Volvería con un proyecto serio, que se pueda hacer una revolución para que el club se estabilice, no puedo asegurar cuando será", declaró Aued. Es un indicio de otro rumbo, de otro paradigma el que plantea el jugador. Plantea otro problema, otra hipótesis donde el nudo crítico de la cuestión está en la parte dirigencial y no en la deportiva.

Cuando Aued dice "No me gustaría volver a Gimnasia a retirarme", habla de la forma del regreso, haciendo una comparativa con otros jugadores que sí han vuelto para gastar sus últimos cartuchos. Sin embargo, la situación actual del jugador es complicada para la vuelta porque tiene 33 años, se encuentra muy bien en Chile y salió campeón del último torneo siendo un emblema del equipo.

De todas maneras, el análisis que plantea es más que válido. Es una forma de decir que Gimnasia necesita un cambio de pensamiento y de la forma de hacer las cosas, que bajo la conducción de un hombre salido del riñón del club, puede llegar a tener otra legitimidad para encarar una revolución.