Malestar en Boca y River por los derechos de TV

Tras la noticia de la ruptura con la empresa Disney, dueña del canal Fox Sports, AFA decidió negociar el 50 % de los derechos televisivos del fútbol argentino, ya que la mitad restante pertenece a la empresa Turner, dueña de TNT Sports. Pero ante esta situación, Boca y River mostraron su descontento por no ser consultados sobre esta cuestión.

Con un comunicado que emitieron en conjunto, mostraron su malestar, ya que señalaron que se enteraron de la decisión una vez consumada. En sus redes sociales y a la misma hora, publicaron un duro texto con la AFA, ya que "si bien la AFA, a través de la Liga Profesional de Fútbol, tiene la atribución de tomar este tipo de decisiones, Boca y River son una parte fundamental del espectáculo deportivo".

El comunicado completo que postearon ambos clubes

"Tras los anuncios de la Asociación del Fútbol Argentino de modificaciones sobre el contrato de televisación del fútbol, River Plate y Boca Juniors comunican que no fueron parte de la definición del nuevo escenario contractual y a su vez manifiestan que no consideran justo no haber participado de una decisión tan importante para el futuro del fútbol y de los clubes.

Si bien la AFA, a través de la Liga Profesional de Fútbol, tiene la atribución de tomar este tipo de decisiones, Boca y River son una parte fundamental del espectáculo deportivo y entienden que los dos clubes debieron ser consultados a lo largo del proceso que desembocó en este cambio en la titularidad del contrato de derechos televisivos, y no solo ser informados del resultado final".