Mara Gómez: del barrio La Granja a Berisso, haciendo historia en el fútbol femenino

Mara Gómez descubrió sus cualidades para jugar al fútbol en el barrio La Granja. Allí vive junto a su familia, varios hermanos y una enorme expectativa para seguir haciendo historia en el fútbol femenino de la Argentina.



Ella es la primera jugadora trans en ser habilitada y verificada en el Sistema Experto de Gestión de Competiciones (Comet) y de esta manera está en condiciones de empezar a defender la camiseta de Villa San Carlos a partir del próximo lunes, así como también lo hizo en el pasado en la Liga Amateur Platense.



Ayer por la mañana, con la presencia del intendente de Berisso y su representante y referentes del Área de Género de la vecina ciudad, la jugadora se emocionó al lograr ser reconocida y poder empezar a demostrar todo lo que es capaz dentro de una cancha.



“Hoy es un día muy especial para Berisso. Contar con la primer jugadora de trans de la Asociación de Fútbol Argentino para nosotros es muy importante y que sea de Berisso más. Estamos muy contentos por la lucha que llevó Mara adelante, se merece todo por las cosas que le pasaron, hay que agradecerle por nunca bajar los brazos y tener una fuerza que la identifica”, explicó Cagliardi.



La representante de Gómez aseguró que el propio presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se sentó a charlar con ellas en la tercera ocasión que fue convocado y aseguró que repetirán la estrategia con la Conmebol en el caso de que en el futuro a Villa San Carlos le vaya bien y logre clasificar a la Copa Libertadores del fútbol femenino.



En contacto con diario Hoy, Gómez se describió como jugadora y argumentó las razones por las cuales siempre fue delantera y no defensora en los equipos que le tocó jugar.

—¿Cuándo definiste que ibas a jugar arriba?



—Abajo nunca fui buena defendiendo y hasta en algunos momentos hice goles en contra.

—Fueron muchos meses sin entrenar con normalidad por la pandemia, ¿cómo imaginás que va a ser la vuelta?



—Tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad, de todos modos, en todo este tiempo estuvimos entrenando.

—¿Apuntás al año que viene a ganarte un lugar para poder firmar un contrato?



—Me gustaría que me valoren como jugadora y que pueda firmar el primer contrato. Ese primer contrato lo va a definir el club.

—¿Cómo es la vida de Mara más allá del fútbol? ¿Con quién vivís?



—Yo vivo en La Plata con mi mamá, mis cinco hermanos, el marido de mi mamá y una sobrina.

—¿Toda la familia futbolera?



—Sí, futbolera y de Boca. Y cuando juega la Selección también nos juntamos a mirar los partidos.

—¿Es un anhelo o todavía no es prioridad pensar en llegar a la Selección de fútbol femenino de la Argentina?



—Mirá, yo no soñé estar acá en esta presentación y se dio. Así que por qué no soñar con llegar a la Selección en algún momento…