"Maravilla" Martínez vuelve al ring este sábado

Camino de los 46 años, Sergio "Maravilla" Martínez jura que se siente más joven que nunca y confía en vencer al británico Brian Rose el sábado próximo en la Plaza de Toros de Valdemoro, en las afueras de Madrid, ciudad de residencia del quilmeño excampeón mundial superwelter y mediano.

"Es raro, pero a esta edad me siento muy bien en todo sentido, no tengo molestias ni dolores de ningún tipo, y partiendo de esa base, todo es ganancia", declaró Martínez a 72 horas de su tercera presentación desde que regresó a los rings.

Tras un retiro de seis años, el argentino derrotó al español José Miguel Fandiño en agosto del año pasado y en diciembre al finlandés Jussi Koivula para completar un récord de 51-3-2 con 28 definiciones categóricas.

Martínez calificó a Rose como "un rival que tiene su complejidad y querrá ganarme del mismo modo que yo querré ganarle. Estos días me preguntaba por qué razón boxea Rose. Y me respondí que boxea por tradición. Por eso, por tener la escuela del boxeo inglés, tiene una base. Yo siempre he estado obligado a improvisar más y así también será el sábado".

La pelea entre "Maravilla" y el británico está anunciada a las 18:00 de Argentina, se celebrará a 10 rounds y será televisada por la señal TNT Sports.