Marcelo Gallardo: "No se aguanta más esto"

Marcelo Gallardo salió con los tapones de punta por la imposibilidad de que los jugadores puedan entrenarse. Pese a entender la díficil situación que se vive, dio su opinión sobre la situación que viven los futbolistas: "No se aguanta más que los jugadores no puedan entrenarse", señaló.

Además se refirió a la incertidumbre con la que viven: "Sostengo la idea de deberíamos haber empezado a dialogar y compartir información hace tiempo para pensar como volverá el fútbol. Dentro de los cuidados y protocolos podía empezar a activarse. Se lo manifesté a D´Onofrio. Mi preocupación pasa porque no hubo voces oficiales que dijeran donde estamos parados".

Por otro lado, dejó en claro que la prioridad es la salud de todos y que el fútbol no es imprescindible, pero que "de ahí a no hacer nada y quedarnos con los brazos cruzados y debatir posibilidades, me parece demasiado".

También señaló que su idea es la de poder realizar su trabajo, con los protocolos necesarios. "Estamos en una situación difícil. Hubo mucho silencio y tendríamos que haber debatido ideas. Eso me generó mucha indignación".

En cuánto a la reactivación del fútbol, dejó en claro que es importante que la actividad en algún momento vuelva, ya que "la industria de nuestro fútbol va a entrar en un proceso de devaluación total. Me gustaría que el ministro de Salud me diga como una industria puede tener 500 empleados y el fútbol no puede respetar protocolos y tener 3 ó 4 jugadores entrenando en turnos. Discutamos esas posibilidades".

Sobre su futuro, detalló que no quiere generar dudas sobre su continuidad: "No está dentro de mis posibilidades. Mi idea es seguir porque este año no me lo replanteo, pero no sabemos cuando se va a iniciar el fútbol, de qué forma, con qué formato... Es un lío total. Y va a ser un lío total".