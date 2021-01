Marcha atrás, diferencias económicas y llamado salvador: Andújar se queda

Que sí, que no, que no, que sí. Te quiero, no te quiero, me quedo o no me quedo. Idas y vueltas, desmanejos dirigenciales, falta de comunicación y desgastes entre Mariano Andújar, Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, y Agustín Alayes, secretario técnico.

La novela Andújar comenzó en 2020 y tiene continuidad en 2021. Si bien tiempo atrás la relación entre el arquero y el actual presidente quedó tensa desde su fallida salida a Boca Juniors, cuando Guillermo Barros Schelotto era el técnico del Xeneize, lo ocurrido en octubre del año pasado, en donde se vio frustrada su posibilidad de emigrar al Viejo Continente, terminó de romper un vínculo de amistad y muchos años de compartir cancha y títulos (Apertura 2006 y Libertadores 2009).



Por dicha razón, los caminos de Estudiantes y el arquero de 37 años parecían estar separados a partir de la finalización de la Copa Diego Armando Maradona. No obstante, cuando Andújar tenía prácticamente cerrada su salida a Olimpia de Paraguay, en las últimas horas la situación tuvo un giro inesperado, y según pudo saber El Clásico de diario Hoy, continuará defendiendo el arco Albirrojo, por lo menos, hasta junio de 2021.



El actual capitán y el último referente que queda en el plantel tenía en su cabeza terminar su carrera lejos del Pincha. Europa fue el destino que mejor le sentaba al jugador y a su familia, aunque luego de caerse la posibilidad de irse al Elche de España, empezó a barajar otros destinos: México no convenció y Paraguay sí. La oferta de Olimpia, último campeón del fútbol guaraní y dirigido por Néstor “Pipo” Gorosito, lo sedujo. El club paraguayo se hacia cargo de la deuda que el club tenía (continúa teniendo) con él y el León iba a percibir un buen dinero en dólares por los seis meses que le quedaba de contrato. Aunque, cuando todo parecía que el lunes iba a ser su último partido con la camiseta Albirroja, en las últimas horas, el propio Olimpia fue quien dio marcha atrás con el acuerdo y las negociaciones que estaban prácticamente finalizadas (sólo faltaba la firma).



A su vez, Juan Sebastián Verón levantó el teléfono, al igual que su amigo Gastón Fernández, para convencerlo. De esta manera, y con la promesa del presidente que le aseguró que iba a saldar la deuda que tiene con el arquero, ambos convencieron al capitán de quedarse seis meses más.

Conferencia en Uno y anuncio esperado

Estudiantes de La Plata informó que el viernes se efectuará una conferencia de prensa en el auditorio del estadio Jorge Luis Hirschi, vía la plataforma digital Zoom, en la que serán protagonistas el secretario técnico del plantel profesional de fútbol, Agustín Alayes, y el arquero del primer equipo de Estudiantes, Mariano Andújar.



Según pudo averiguar El Clásico, el motivo de la atención a la prensa es para anunciar la continuidad del arquero de 37 años hasta junio de este año. Además, podrán aclarar los idas y vueltas en estos meses, aunque no está confirmado si los periodistas podrán hacerles consultas.

El Pincha se entrena en 1 y 57 de cara al partido del lunes

Luego de gozar de la jornada de ayer libre, el plantel profesional de Estudiantes de La Plata retomará este viernes los entrenamientos en el estadio Jorge Luis Hirschi.



Con miras al encuentro del próximo lunes ante Central Córdoba de Santiago del Estero, Pablo Quatrocchi dispondrá un ensayo de fútbol formal, donde comenzará a definir los 11 futbolistas que irán de arranque en 1 y 57. Además, cabe destacar que será el último cotejo que dirigirá Quatrocchi, para luego volver a la coordinación de Juveniles y a Reserva.



El partido correspondiente a la quinta y última fecha de la Zona Complementación de la Copa Diego Maradona se dará 21.30, con el arbitraje de Jorge Broggi.