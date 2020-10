Marcha atrás: River no sería autorizado a jugar en su predio de Ezeiza

Finalmente River no podría jugar en su predio de Ezeiza, pese a que aún no hay comunicado oficial al respecto. Tras reuniones positivas en la semana con la dirigencia "Millonaria" e inclusive, con la aprobación de Aprevide, AFA daría marcha atrás a la decisión ya que hay clubes que no están de acuerdo con la decisión del club de Núñez.

En las próximas horas habría un comunicado del ente máximo del fútbol argentino, destacando la negativa y de esta forma, peligra el encuentro River- Banfield, del próximo domingo a las 21. El principal argumento de esta negativa, es que varios clubes no estarían de acuerdo en que un encuentro de primera división, se dispute en una cancha auxiliar.

Destacan que no ayuda como buena imagen al producto del fútbol argentino. De confirmarse esto, el elenco "Millonario" no tendría un plan b y el encuentro podría ser reprogramado. Cabe destacar que desde la dirigencia, elogiaron al "River Camp", destacando la comodidad para los medios de comunicación y también para albergar a los equipos.