¡Marche a cuartos, Estudiantes!

l León sacó las garras. Estudiantes de La Plata lo perdía 1 a 0 frente a Lanús en la Fortaleza por la última fecha de la Zona B, pero reaccionó en el segundo tiempo, lo ganó 2 a 1 y se clasificó a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. El elenco comando por Eduardo Domínguez se quedaba afuera de la próxima instancia del certamen doméstico, pero apareció, como frente a Boca, otro cabezazo salvador. Sin embargo, esta vez no fue Javier Correa, sino Guido Carrillo. El mismo que a poco del final, con un Granate tirado en ataque porque estaba quedando eliminado, iba a poner el 2-1 final para lograr los tres puntos y el pase a cuartos.

Un triunfo que no solo le aseguró la clasificación, sino también escalar al segundo puesto de la Zona B, para de esta forma enfrentar a Barracas Central en la próxima instancia. No obstante, a priori quedó del lado de la llave más compleja, ya que en el otro cruce se estarán sacando los ojos Boca y River en Córdoba. Claro está, primero lo primero: Barracas. Si bien no hay confirmación de la sede, día ni horario para ese duelo, fuentes confiables le adelantaron a diario Hoy que podría jugarse el sábado en cancha de Lanús.

En lo que respecta al trámite del encuentro ante el Granate, Ezequiel Muñoz, de cabeza después de un tiro libre ejecutado desde la derecha y tras chequeo VAR, era quien le daba la victoria y la clasificación al equipo de Ricardo Zielinski, que jugó un primer tiempo intenso y dominaba al Pincha.

Sin embargo, los cambios de Eduardo Domínguez, quien dispuso el ingreso de Edwin Cetré y José Sosa en el entretiempo, mejoraron el conjunto platense, que llegó a la igualdad a los 32 del complemento gracias a un cabezazo de Guido Carillo. Allí el equipo ganó algo de peso en ataque pero no fue hasta el minuto 9 que logró generar la primera clara del partido.

Antes del gol había tenido una buena jugada construida por la izquierda entre Correa y Palacios, donde Cetré pudo convertir.

Con el correr de los minutos, y con un equipo local desesperado por lograr el triunfo que lo meta en la próxima instancia, el Pincha tuvo mucho espacio y en el cierre del compromiso lo liquidó. Un rechazo de la defensa albirroja dejó mano a mano a Javier Correa con el arquero Granate, donde el atacante que venía de ser héroe frente a Boca tocó al medio para Carrillo que sólo tuvo que empujarla con el arco en soledad para el 2-1 definitivo y la clasificación a cuartos. Que pase el que sigue…