El Lobo avanza con firmeza en la contratación de Marcelo Méndez

El fin de semana finalizó la Copa de la Liga para Gimnasia (no clasificó a los cuartos de final) y los jugadores quedaron licenciados por una semana. En esta ocasión, el momento de dar vuelta la página incluye la salida de Leonardo Madelón y la aparición en escena de un desconocido para el fútbol argentino: Marcelo Méndez. El entrenador uruguayo venía siendo seguido de cerca por la Comisión Directiva tripera desde hace varias semanas y en los últimos días se aceleraron las negociaciones para concretar su arribo. De no mediar imprevistos, el técnico de 43 años estará presente en Estancia Chica el próximo lunes.

Según la información a la que pudo acceder este multimedio, la primera reunió entre Méndez y los dirigentes del Lobo se dio el día viernes en Capital Federal. A las buenas referencias que recibió la CD tripera sobre el técnico, se sumaron las gratas sensaciones que dejó el uruguayo en la charla. Ya con la salida de Madelón confirmada, Cowen y compañía volverán a juntarse con el entrenador de 43 años en las próximas horas para acordar los términos de la contratación.

Radiografía y números del próximo entrenador albiazul

El técnico charrúa tuvo un pasado como futbolista en dos equipos argentinos como Independiente de Avellaneda (2005/2006) e Independiente Rivadavia de Mendoza (2010/2011).

Luego de retirarse en Huracán de Uruguay, Méndez comenzó su carrera como técnico en 2016 en Progreso y en su corta trayectoria consiguió un par de títulos en el fútbol uruguayo.

En la temporada 2020 comandó al Liverpool que se consagró en el Torneo Clausura y un par de años después, en Defensor Sporting, ganó la Copa Uruguay. Según pudo averiguar diario Hoy, al técnico de 43 años le ofrecieron dirigir la Selección de Uruguay Sub-20. Pero entre las condiciones la asociación charrúa le quería imponer gran parte del grupo de trabajo, a lo que Méndez se negó de manera rotunda.

El único paso en el exterior que tiene en su carrera fue en el Atlético San Luis de México y, ahora, podría tener su segunda experiencia en Gimnasia.

-Progreso de Uruguay (2016/2018) - 68 partidos: 26 triunfos, 20 empates y 22 derrotas (48,04%)

-Danubio de Uruguay (2019) - 24 partidos: ocho triunfos, cinco empates y 11 derrotas ( (40,27%)

-Liverpool de Uruguay (2020/2021) - 31 partidos: 17 triunfos, 8 empates y 6 derrotas (63,44%)

-San Luis de México (2021/2022) - 21 partidos: 4 triunfos, 8 empates y 9 derrotas (31,75%)

-Defensor Sporting de Uruguay (2022/2023) - 79 partidos: 38 ganados, 24 empatados y 17 derrotas (58,23%)

De Blasis sobre Madelón: “Nos salvó en un momento difícil, todos tenemos que ser autocríticos”

Si bien tras la derrota ante Banfield toda la atención de los hinchas y la prensa se centró en la salida de Leonardo Madelón, los referentes de Gimnasia también le hablaron al pueblo albiazul. Uno de los que recogió el guante y dejó muchos títulos para anlizar fue Pablo De Blasis. “Nos salvó en un momento difícil, con un problema personal importante que él tiene que contar. Todos tenemos que ser autocríticos. No hay que caer ni en uno, es todo el grupo entero: desde el presidente hasta el último empleado porque hay cosas que pasan fuera de la cancha que hace que un grupo se relaje o deje de lado cuando gana y mantener eso”, sentenció el referente albiazul.

Consultado sobre el rendimiento del equipo durante la última presentación por CLP, el volante creativo comentó: “El partido fue un reflejo del equipo que somos, con dos caras y no tenemos regularidad. De un extremo al otro: de dar nuestra mejor versión a una que no es tan buena y cuando es así, te debilitas mucho y le das vida al rival. Pensando en lo que viene hay que tener la mentalidad de luchar y no conformarse con poco”.