Amplia victoria de Dark Gina para alegría de “El Gran ZV”

En una tarde desapacible de fin de julio abrió sus puertas el Teatro del Turf del barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 11 cotejos. En el Premio “Muy Alegre” (1.000 mts.) el triunfo fue para Dark Gina que no dejó dudas en su desplazamiento ya que desde el vamos controló a la puntera Freyland y cuando su jockey Brian Enrique se lo propuso –ya en la recta- rebasó la línea de la vanguardista para seguir cómodo viaje hasta el disco. En la raya, hubo ocho cuerpos de diferencia con su escolta Nelly Olson, mientras que Sorellina completaba el podio. De esta forma, la descendiente de In The Dark, propiedad de Federico Sánchez y familia obtenía el tercer triunfo de su campaña.

Con la puesta a punto del entrenador César Latof, nuestra candidata mostró su mejor perfil que la catapulta a un futuro inmediato por demás auspicioso en las carreras de velocidad.

Carrera reservada para yeguas de 5 años y más edad, ocupó el segundo turno de la programación con siete participantes en pista y el cierre de las apuestas mostró el claro favoritismo de la yunta conformada por Freyland y Sorellina, que prometía un sport de $1.85 superando lo reunido por Dark Gina ($3.25) y por Nelly Olson ($4.65). Trasladado el pleito a la pista, nuestra indicada Dark Gina se alzó con una contundente victoria, para alegría de los seguidores del diario Hoy.

Abierto los partidores, y aprovechando el sorteo bien pegado a los palos, Dark Gina salió a la descubierta pero enseguida Nelly Olson y Freyland fueron a plantearle lucha, de tal forma que formalizada la carrera Freyland pasó al frente, quedando en su persecución Dark Gina, Nelly Olson y Sorellina. De esa manera completaron el recorrido de la recta y al ingresar al codo de la calle 41, la puntera estiró a tres cuerpos la ventaja sobre Dark Gina, quedando luego Antropology y Sorellina.

En la mitad de la elipse, Freyland se mantenía adelante pero ya Dark Gina había recortado la diferencia y lo mismo ocurría con Antropology y Sorrelina, que no perdían el compás. Así, completaron la curva y al pisar el derecho, enseguida Dark Gina cargó sobre la posición de la puntera y casi sin lucha la rebasó para seguir cómodo viaje hasta el disco, que lo cruzó con ocho largos de ventaja sobre Nelly Olson, que por tres cuartos de cuerpo dejó tercera a Sorrelina.

La ganadora vino en 23s.65/100 y en 46s.58/100 hasta completar el buen registro de 58s.48/100 para los 1.000 metros de pista normal.