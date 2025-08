El mercado sigue dando que hablar en el Pincha

A menos de diez días para el cierre del libro de pases para la Libertadores, Estudiantes transita un mercado cargado de incertidumbre. Con varias negociaciones abiertas y otras trabadas, el club sabe que cada salida puede abrir una puerta, pero también complicar los tiempos.

El regreso de Marcos Rojo es, a esta altura, casi imposible. El defensor no logró destrabar su rescisión de contrato con Boca, y la posibilidad de su vuelta se diluye, también por la complejidad que implica la salida de Ramiro Funes Mori. Pese a los rumores de interés de otros clubes, no existen ofertas formales. Si Funes Mori no se va, no se incorporará otro zaguero.

En cuanto a Tiago Palacios, su venta es inminente. La operación será positiva en términos económicos, pero resulta inoportuna en cuanto a la planificación deportiva, dado que el cuerpo técnico lo considera una pieza importante en el ataque.

El caso de Lucas Alario sigue abierto: existe la posibilidad de que rescinda su contrato, pero aún no está confirmado. En caso de concretarse, si el delantero no continúa su carrera en el exterior, su salida no liberaría cupo para incorporar.

Por otro lado, el colombiano Alexis Manyoma está cerca de emigrar. Solo resta resolver la cuestión de la Visa, un trámite que el Pincha acelera a contrarreloj para poder darle salida.

En tanto, el nombre de Adolfo Gaich aparece como una opción difícil. Las negociaciones no avanzan y el delantero, por ahora, está lejos de arribar a La Plata.

Vale recordar que el club cuenta por ahora con un solo cupo disponible (tras la salida de Kociubinski). Cada venta al exterior libera un cupo adicional hasta el 31 de agosto. Además, Estudiantes tiene plazo hasta el 8 de agosto para realizar hasta cinco modificaciones en la lista de la Copa Libertadores. Si logra avanzar a cuartos de final, podrá sumar tres jugadores más, y otros tres en caso de llegar a semifinales. El mercado está en movimiento, pero los tiempos apremian y el margen de maniobra es cada vez más reducido.