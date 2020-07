Marcos Rojo le dijo que no a Riquelme

El futuro del zaguero central se transformó en una incógnita. Luego de que culminara su préstamo con Estudiantes de La Plata, donde una lesión y la suspensión de la actividad por la pandemia del coronavirus le impidieron gozar de continuidad, de­berá regresar a Manchester United y no sería tenido en cuenta. En este escenario, el defensor confesó que recibió un llamado del vicepresidente de Boca Juniors para seguir su carrera en el club.

Rojo, quien durante su cesión de seis meses en el Pincha solo disputó un partido en la derrota 2-1 frente a Defensa y Justicia, reveló los detalles de la conversación que mantuvo con Riquelme: “Me llamó, yo estaba emocionado. Mi viejo es fanático de Boca y las campañas del Boca de Bianchi las miramos todas. Hablamos con Román, me preguntó por mi situación. Yo le dije que me quería quedar en la Argentina. Medio que quedamos en algo”, expresó en una entrevista con Fox Sports.

Además, el jugador explicó: “Hablé con todo el mundo, también en Estudiantes. No es el momento de esto, de hacer este paso a Boca. Yo llegué en enero, me recibieron como un ídolo, estoy muy agradecido al club por todo, por cómo me abrieron la puerta y el cariño de la gente. No puedo irme a Boca”.

El defensor lamentó la mala suerte que tuvo al lesionarse y apenas jugar un partido en su regreso al país: “Mirá si me voy a Boca, no hablaría bien de mí. En un futuro nunca se sabe, por ahí hoy te digo que no, termino yendo y quedo como un bolu...

Hoy quiero jugar en Estudiantes, si me quedo, es acá. Se lo dije a la gente y a mi familia. No puedo hacer esto”, confesó.

Además, Rojo se refirió a la imagen suya jugando un picado con la camiseta de Román y afirmó: “Me la regaló mi hermano. Fue antes del llamado de Riquelme. Es un jugador que me encanta y mi hermano lo sabía. La uso para los picados. No tengo ningún problema. Tengo mil camisetas de mil compañeros. Hasta tengo la camiseta de Maximiliano Meza de Gimnasia”.

Por último, el defensor aseguró que ya está tramitando su regreso a Manchester United, aunque desearía seguir en el Pincha: “Tengo que volver, ya firmé los papeles como jugador del United. Mi intención era quedarme hasta enero, hacer el esfuerzo otra vez”, dijo.