Mariano Andújar: "Puede haber alguna chance de salir ahora"

Mariano Andújar volvió a hablar sobre su futuro y nuevamente dejó la puerta abierta para una posible salida de Estudiantes. Con contrato vigente hasta junio de 2021, el arquero y referente del "Pincha" destacó: "El contrato se me termina en junio, pero puede haber una chance de salir ahora".

Además agregó en diálogo con FM Unydos: "Todo es cuestión de ver, charlar y las motivaciones que haya. Tuve posibilidad para ir a España pero no se dio. Y a México no quise ir por temas familiares". Por otro lado habló sobre la salida de Leandro Desábato, al cuál consideró un amigo:

"Al "Chavo" no le fue bien y debe ser difícil que el equipo haga lo que vos querés. Para todo lo que vayas a hacer, tenés que estar preparado", destacó. Además se refirió al mal momento que sufrió Estudiantes: "Soy el referente y no le esquivo a la situación. Me duele pasar por estos momentos malos, porque quiero al club".