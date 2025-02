Mariano Messera: “Me gusta trabajar y ayudar desde adentro para el bien del club”

Diego Flores debutó como entrenador de Gimnasia y rescató un valioso empate en su vista a Lanús. Fueron días donde se hablaron muchas cosas en el mundo albiazul. Por eso, el flamante director deportivo Mariano Messera tomó contacto con la prensa para aclarar algunas cuestiones.

“Volví al club porque me convocaron y era algo que yo venía hablando con Mariano (Cowen). Gimnasia es mi casa, siempre me moviliza cuando hay que dar una mano. Me gusta estar con la gente ayudando desde adentro por el bien del club. Estoy con muchas ganas, mucha ilusión, esperanzado y con deseos que todo salga bien”, comentó Potrerito en diálogo con Radio Provincia. Consultado sobre la llegada de Flores, el exjugador de Gimnasia explicó: “No tuve presiones para elegir al DT sino lo contrario, hubo total libertad. Cuando un técnico se va aparecen muchas posibilidades pero siempre se elige por el perfil y entendimos que tenía que ser Diego por un montón de motivos. Flores llegó por consenso”.

La participación en el primer equipo de Norberto Briasco ha sido discontinua el año pasado. Messera contó su charla con el jugador: “Me gusta charlar con los jugadores, saber cómo se sienten, lo vi comprometido con el plantel, con ganas de dar mucho más. Por nuestra parte estamos ilusionados porque arranca un nuevo ciclo, con nuevo técnico y como pasa siempre, el grupo renueva ilusiones y expectativas”.

Por último, el ídolo tripero se refirió al caso Abaldo: “Estamos esperando que la situación de Abaldo termine de buena forma y pueda jugar en Defensor Sporting y se está ocupando el Presidente del club en forma permanente. Si esto se soluciona tenemos la chance que llegue Hurtado con quien hemos hablado y está con muchas ganas y mucha ilusión porque ha dejado buenos recuerdos en nuestro club”.