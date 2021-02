Martini y Messera, a la espera de la jerarquía que refuerce al Lobo

Gimnasia se encuentra a pocos días del debut en la Copa de la Liga Profesional frente a Boca Juniors en la Bombonera y hasta el momento solo incorporó a Rodrigo Rey.

El arquero fue oficializado el lunes por la tarde, pero tras llegar de Grecia deberá cumplir una semana de cuarentena y recién el sábado podría hacerse presente en Estancia Chica para que sea evaluado por la dupla conformada por Mariano Messera y Leandro Martini, aunque es muy probable que sea titular en el primer partido.

En los últimos días, la dirigencia Tripera había negociado muy en silencio con Jonatan Maidana y hasta llegaron a hablar de números concretos donde le ofrecían un sueldo de aproximadamente 35 mil dólares por mes, siendo uno de los mejores pagos del plantel y claramente para venir a ser titular indiscutido y un referente del equipo.

A pesar de este, la respuesta de Jony fue que quería esperar hasta último momento la decisión final de Marcelo Gallardo ya que su anhelo principal era volver a River para retirarse en el club donde es ídolo y así lo confirmó el propio Muñeco en conferencia de prensa, donde admitió que no le asegura un lugar en el equipo pero que no le puede decir que no a un jugador que le dio tanto.

Ante esta negativa de Maidana, el Lobo estaría apuntando nuevamente a México ya que consultará condiciones y situación de Nicolás Sánchez. El ex-Racing actualmente está en Rayados donde es un jugador muy querido tras conseguir varios títulos pero se le termina el contrato en junio y desde Monterrey le comentaron al diario Hoy que no es tenido en cuenta y que sólo jugó los últimos partidos porque el central Montes dio positivo de Covid-19.

Además el DT Javier Aguirre contrató al joven defensor Adrián Mora y buscaría reducir el cupo de extranjeros para reforzar otros puestos.

¿Y el delantero de jerarquía?

En el puesto de delantero es donde más rige la incertidumbre, ya que la opción de Jorge Benítez, que estaba casi cerrada, se dio de baja a finales de la semana pasada. Además, desde Perú afirman que es casi imposible la salida de Emanuel Herrera, ya que es el goleador y capitán de Sporting Cristal, y tiene contrato, por lo que debería haber una transferencia.

También durante el fin de semana fue dado de baja Cristian Menéndez quien no convenció al CT y busca opciones más superadoras. Por el ex-Bolívar, Marcos Riquelme, todavía no se han comunicado aunque sigue siendo una opción al estar con el pase en su poder.