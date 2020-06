Más rojo que nunca

Todos los días parecen ser una pesadilla para los de Avellaneda, o mejor dicho, para una parte. Durante la jornada del lunes, Independiente recibió una demanda de Gonzalo Verón por el incumplimiento de pagos y el no resarcimiento de su salida de la MLS, la cuál abonó el jugador en un principio pero con un acuerdo en el que la institución se haría cargo luego.

La denuncia fue radicada en el Tribunal de Trabajo N°2 de Avellaneda por el propio jugador que tuvo su último paso en Aldosivi a préstamo desde la entidad presidida por Hugo Moyano. Luego se declaró como jugador libre por el cese de pagos y ahora judicializó los reclamos que tanto lo aquejaban.

El total de la deuda asciende a 6 millones de dólares, una cifra imposible de pagar para el Rojo, aunque tendrá que llegar a un acuerdo ya que prometió algo que no pudo saldar. Gonzalo Verón llegó desde New York Red Bulls a pesar de no ser pedido por Ariel Holan. Se hizo cargo del resarcimiento al club norteamericano con la promesa de que la dirigencia de Independiente le iba a devolver ese dinero en el futuro y por supuesto no pasó. Además, el jugador quiere doble indemnización por el tiempo que le quedaba de contrato y por las deudas salariales que tiene con la institución.

La realidad parece pesarle y mucho a Independiente. La soberbia y el desgano de su gente, sobre todo de sus dirigentes, hacen que esté pasando por este momento tan delicado. Tal es así que existen otras demandas de aproximadamente 10 millones de dólares por reclamos de Gastón Silva, Nicolás Cabrera, Deportivo Cali (Andrés Roa) y Leandro Fernández. Sin embargo, la mas importante sería la de Silvio Romero que ya está buscando emigrar hacia el Atlético Mineiro.