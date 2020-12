Mauro Boselli anunció que se va del Corinthians

En vísperas de la nochebuena, Mauro Boselli anunció que no continuará en Corinthians, tras dos años de estadía. Pese a que llegó con buena repercusión, el delantero ex Estudiantes no pudo demostrar su categoría por diversas lesiones que lo marginaron por bastante tiempo.

"Hoy fue mi último día en Corinthians y quiero agradecer a todas las personas que trabajan en el club: comisión técnica, directiva y todos mis compañeros en todos estos años. Me siento orgulloso de haber vestido esta camiseta, fue un honor. Y hago una mención especial a los hinchas de Corinthians, porque son realmente diferentes. Espero haber representado dentro como fuera del campo de juego. A partir de hoy, Corinthians tiene un hincha más y deseo todo el éxito del mundo", escribió Boselli.

En su estadía en Corithians, Boselli disputó 57 partidos y marcó 13 goles. Con el pase en su poder y a la espera de una oferta, a sus 35 años buscará seguir desarrollando su carrera profesional. Ante la falta de gol y la falta de jerarquía ¿Se le abriá la chance de un tercer ciclo en el "Pincha"? ¿Lo llamará Verón?