Maximiliano Comba se va a préstamo a Estudiantes de Rio Cuarto

Maximiliano Comba, que llegó a Gimnasia a mediados de 2018 bajo la dirección técnica de Pedro Troglio, tuvo un arranque prometedor con buenas actuaciones en el torneo y la Copa Argentina durante aquel año.

Con el correr de los meses y tras la salida de Pedro Troglio de la dirección técnica, su titularidad se puso en duda y con el buen nivel de sus compañeros que ocupan su posición, sumó minutos ingresando como recambio en los complementos.

Con la llegada de Diego Armando Maradona al mando del equipo, el oriundo de La Cautiva no pudo ganarse el puesto indiscutido en el once inicial, a pesar de tener buenas actuaciones al ingresar como recambio. Maximiliano Comba disputó 43 partidos con la albiazul y convirtió cinco goles.

De cara a la definición del torneo de la Primera Nacional, Maximiliano Comba se irá a préstamo hasta enero de 2021 a su ex club, Estudiantes de Rio Cuarto, donde compartirá equipo con el ex Newell's, Mauro Formica, y con el ex Rosario Central, Nestor Ortigoza.