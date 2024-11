Mbappé quedó afuera de la lista de convocados de Francia

Kylian Mbappé quedó nuevamente afuera de la lista de convocados por Didier Deschamps para la Selección de Francia de cara a una nueva doble fecha de la Nations League y reavivó una polémica que aseguran que no tiene vuelta atrás. Para colmo, en las últimas horas se volvió viral una imagen que indignó a los hinchas de Real Madrid.

Durante el parate por la fecha FIFA, el centrodelantero campeón del Mundial de Rusia 2018 y subcampeón en 2022 aprovechó para reencontrarse con viejos amigos como Arnau Tenas y Achraf Hakimi, con quienes jugó a la PlayStation y posteó algunas fotos en su cuenta de Instagram.

Qué dijo Deschamps ante la no convocatoria de Mbappé en Francia

Deschamps, sin entrar en muchos detalles, justificó la ausencia de Mbappé y confesó que habló con la estrella: “Tuve varias conversaciones con él. Lo he pensado y he tomado esta decisión para estos partidos. Creo que es mejor así. No voy a discutir. Puedo decirle dos cosas: Kylian quería venir, y no son los problemas extradeportivos los que entran en juego mientras exista la presunción de inocencia. Es una elección puntual para este encuentro con los dos partidos que nos esperan”, aseguró con una sutil referencia a la denuncia por abuso sexual que recibió en octubre.