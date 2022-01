Mercado Xeneize: a la espera de los refuerzos, Palmeiras quiere a Marcos Rojo

Boca comenzó su pretemporada con varias bajas por coronavirus, pero con la buena noticia de que Sebastián Battaglia y Frank Fabra no se contagiaron. Ambos se sumarán este miércoles a la pretemporada que se realiza en el predio de Ezeiza.

A la espera de los refuerzos en un mercado de pases complicado, la noticia de la jornada fue el interés de Palmeiras por Marcos Rojo. El bicampeón de América tiene el deseo de contar con el ex Estudiantes para afrontar el Mundial de Clubes y la defensa de la Libertadores.

Por lo pronto, la intención de Rojo es seguir en Boca y según trascendió, se quedará a jugar el torneo para el Xeneize. Por su parte, Boca sigue negociando por Benedetto. El delantero habría aceptado la oferta del club y solo restaría lograr un préstamo con el Marsella, club dueño de su pase. La rescisión con el Elche está encaminada.

Por otro lado, Pol Fernández no vendrá al Xeneize, ya que buscará culminar su contrato con el Cruz Azul. Más allá de la intención del Consejo de Fútbol de repatriarlo, el mediocampista no tiene intenciones de volver al país y si no renueva, se quedará con el pase en su poder. Su vínculo vence el próximo 30 de junio.