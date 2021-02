Messera y Martini: "Si no es para reforzar, no queremos que venga nadie"

Durante la mañana de este jueves, los actuales entrenadores de Gimnasia, a horas del duelo ante Talleres de Córdoba de mañana desde las 19:10 en el Bosque, dialogaron ante la prensa en una conferencia que solo duró 13 minutos.

Allí confirmaron que mañana será titular Rodrigo Rey, el flamante refuerzo del Lobo en este mercado de pases. "Mañana va atajar Rodrigo Rey. Lo vimos bien y está para competir”, aseguraron.

Además, hicieron hincapié en que el plantel es "muy corto" y que no querían alargar el plantel por alargarlo, sino refuerzos. "Si no es para reforzar no queremos que venga nadie", sentenciaron.

También destacaron el rendimiento del equipo: "Este equipo tiene un gran funcionamiento, lo viene demostrando desde el torneo pasado. Generamos fútbol y llegamos al área rival, y eso es ideal para Contin, para tener más opciones a la hora de atacar".

Según ambos, el objetivo del cuerpo técnico y del plantel es clasificar entre los cuatros primeros, aunque "la idea es ir partido a partido”.