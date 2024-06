Messi, a corazón abierto: “Ser campeón del mundo me cambió la vida”

Lionel Messi logró un sinfín de títulos durante toda su carrera. Tanto a nivel clubes como en la Selección Argentina. Con la Albiceleste, sin ir más lejos, tiene desde una medalla de oro en los Juegos Olímpicos (Pekín 2008) hasta un Mundial, el histórico de Catar 2022. Y es tanto el valor que tuvo para él este último título que confesó que haberlo logrado fue un antes y un después a nivel personal: “Ser campeón del mundo me cambió la vida”.

“Por muchos motivos. Primero porque campeón del mundo no es cualquiera y es muy difícil de conseguir. Era un sueño desde siempre mío y creo que cualquier jugador de fútbol que sueña, sueña con ganar un Mundial”, explicó Leo en una entrevista con ESPN.

Los Juegos Olímpicos y su futuro en Inter Miami

“Hablé con Mascherano y la verdad que los dos enseguida entendimos la situación. Es un momento difícil por el hecho de que ahora está la Copa América y serían dos o tres meses seguidos que estaría fuera de Inter Miami. Y sobre todo que a esta edad tampoco estoy para jugar todo. Tengo que elegir bien los momentos. Sería demasiado hacer dos torneos seguidos”, explicó Messi en referencia a la cita olímpica.

Consultado sobre donde terminaría su carrera, el rosarino sentenció: “Y, sí. Creo que sí. Hoy por hoy creo que Inter Miami va a ser mi último club”.

Las charlas con su hijo Thiago de cara al Mundial 2026

En caso de que Messi disputara el Mundial 2026, lograría un récord único: ser el primer futbolista en la historia en disputar seis copas del mundo. Sin embargo, Leo aclaró que, desde ese lugar, no le da importancia: “Por récord o por decir jugué cinco o seis mundiales, no. Nunca le di importancia a los récords. Si bien está buenísimo tener récords y poder seguir consiguiendo cosas, no estaría en un Mundial simplemente por decir estuve en seis mundiales. Si se da y llego y estoy bien, y se da todo como para poder estar, perfecto, pero estar por estar, tampoco”.

Luego, respecto a si hay algún cercano suyo que lo empuja a estar en la próxima Copa del Mundo, Messi reveló que, a pesar de que ya le dejó muy claro ese tema a sus íntimos, su hijo Thiago es quien más le pregunta por el Mundial 2026.

La respuesta a Mbappé tras sus dichos sobre la Eurocopa

“Siempre lo he sentido de la misma manera, es una competición (la Eurocopa) realmente muy complicada. Para mí, es más complicada que un Mundial, incluso pese a la presión que hay en una Copa del Mundo”, había afirmado Mbappé hace unos días. Debido a esto, el astro argentino se puso en contra de la opinión del francés.

“También había dicho que los equipos sudamericanos no tenían... No me acuerdo qué dijo antes del Mundial. Cada uno de la importancia a la competición que juega. Obviamente la Eurocopa es una competición importantísima en donde están los mejores. Pero está dejando afuera a Argentina, tres veces campeón del mundo, a Brasil, cinco veces campeón del mundo, y a Uruguay, dos veces campeón del mundo”, sentenció el astro rosarino.